Субсидії в Україні: хто має право та кому призначається допомога 

Хто має право на субсидію

Субсидія призначається одній із зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, тобто за місцем реєстрації особи, з урахуванням усіх зареєстрованих осіб.

При цьому під час призначення субсидії враховуються також доходи членів сім’ї особи із складу домогосподарства у разі, коли їх зареєстроване (фактичне) місце проживання відмінне від адреси домогосподарства.

Кому може бути призначена допомога

Одному із зареєстрованих у будинку осіб, на ім'я якої відкрито особові рахунки на оплату комунальних послуг

Решта членів домогосподарства для призначення субсидії повинні підтвердити свою згоду на доступ і обробку персональних даних. Квартиронаймачі, які сплачують комунальні послуги відповідно до договору оренди, також мають право на отримання субсидії.

Неповнолітні особи, які залишились без батьківської опіки (піклування), або недієздатним особам працездатного віку

У разі коли в житлових приміщеннях (будинках) зареєстровані неповнолітні діти, які залишилися без батьківської опіки (піклування), та/або недієздатні особи працездатного віку, над якими встановлено опіку, житлова субсидія призначається за заявою опікуна (піклувальника).

Особи, які не зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично проживають у ньому:

орендують житло на підставі договору найму (оренди);

індивідуальним забудовникам, будинки яких не прийняті в експлуатацію у разі, коли їм нараховується плата за житлово-комунальні послуги;

внутрішньо переміщеним особам.

При цьому субсидія не може призначатися одночасно за зареєстрованим місцем проживання особи та за місцем її фактичного проживання.