ru ua
Вт, 19 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Субсидії в неопалювальний сезон перепризначать автоматично, - Мінсоцполітики

Новость на русском →
Київ, Вівторок 19 квітня 2022 21:45
Субсидії в неопалювальний сезон перепризначать автоматично, - Мінсоцполітики Фото: Міністр соціальної політики Марина Лазебна (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Субсидії в неопалювальний сезон перепризначать автоматично. Нарахування буде проводитися на підставі інформації, наявної у відомстві з урахуванням оновлених даних про доходи фізосіб від Пенсійного фонду та податкової служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство соціальної політики.

"Повинні продовжувати отримувати субсидії люди з міст і сіл, де йдуть активні бойові дії навіть у тих випадках, коли там не працюють органи соціального захисту", - заявила глава Мінсоцполітики Марина Лазебна.

За її словами, розроблено спеціальний механізм розрахунку розмірів субсидій і пільг для жителів таких регіонів. Зазначається, що перепризначення субсидій на неопалювальний сезон відбудеться автоматично для всіх громадян, які отримували її в опалювальному сезоні 2021 - 2022 року.

Перепризначення буде проводитися на підставі інформації, наявної в органах соціального захисту населення з оновленням даних про доходи осіб від Пенсійного фонду та податкової служби.

Одержувачам субсидій з територій, де ведуться бойові дії, дозволено не інформувати про обставини, що впливають на призначення і розмір субсидії, під час воєнного стану, але при цьому вони зобов'язані проінформувати про такі обставини протягом першого місяця після скасування воєнного стану.

Нагадаємо, наприкінці березня в Мінсоцполітики запевнили, що всі призначені субсидії виплачуватимуться до кінця опалювального сезону. При цьому у відомстві заявили, що оплачувати комунальні послуги необхідно.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство соціальної політики Субсидії в Україні
NEWS
55-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
55-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
"Будемо їхати, скільки зможе поїзд". Репортаж з евакуаційного рейсу на Донбас
Владислав Красінськийзаступник головного редактора "Будемо їхати, скільки зможе поїзд". Репортаж з евакуаційного рейсу на Донбас