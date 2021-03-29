Субсидії на газ розрахують після визначення єдиної ціни "річного продукту"

"Розробляється механізм єдиного річного продукту на газ, щоб не було таких коливань ціни протягом року. Буде визначена єдина ціна річного продукту, укладені договори, і ми зможемо планувати", - сказала Лазебна.

Водночас вона запевнила, що у держбюджеті вистачає коштів на субсидії до кінця опалювального сезону.

"Що стосується квітня, який є останнім місяцем опалювального сезону, ми його точно пройдемо, у нас вистачає коштів", - додала міністр.