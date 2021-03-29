Субсидії на газ розрахують після визначення єдиної ціни "річного продукту"

Міністерство соціальної політики України розрахує субсидії на наступний опалювальний сезон. Це відбудеться після запровадження для постачальників газу населенню обов'язкового "річного продукту".
Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказала міністр Марина Лазебна.
"Розробляється механізм єдиного річного продукту на газ, щоб не було таких коливань ціни протягом року. Буде визначена єдина ціна річного продукту, укладені договори, і ми зможемо планувати", - сказала Лазебна.
Водночас вона запевнила, що у держбюджеті вистачає коштів на субсидії до кінця опалювального сезону.
"Що стосується квітня, який є останнім місяцем опалювального сезону, ми його точно пройдемо, у нас вистачає коштів", - додала міністр.
Нагадаємо, НКРЕКП 5 березня попередньо схвалила введення річного продукту ціни на природний газ. Проект спрямований на подальше обговорення протягом місяця.
Проект рішення передбачає базове річну пропозицію, яку постачальники повинні пропонувати всім побутовим споживачам на період з 1 травня 2021 року по 30 квітня 2022 року.
Згідно з документом, постачальники природного газу, які здійснюють або мають намір здійснювати постачання природного газу побутовим споживачам з 1 травня 2021 року, зобов'язані до 25 квітня 2021 року оприлюднити на своїх веб-сайтах ціну на природний газ, який поставлятиметься в рамках базової річної пропозиції, та іншу інформацію про базову річної пропозиції.
Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" завершила розробку річного тарифу на газ - тарифу, який визначає єдину ціну на газ протягом року. Тариф буде доступний з 1 травня.