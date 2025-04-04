Subaru показала кроссовер Forester нового поколения с уникальной подушкой безопасности

Кроссовер Subaru Forester шестого поколения на отдельных рынках дебютировал еще год назад. Но только сейчас состоялся дебют авто в родной Японии. В целом это тот же автомобиль, что и на других рынках, но для японских покупателей подготовлены новые особенности.

Да, только в Японии Forester имеет турбомотор. Это тот же четырехцилиндровый оппозитный двигатель на 1,8 литра (177 л.с., 300 Нм), который устанавливался на кроссоверы предыдущего поколения. В паре с ним - вариатор Lineartronic.

Впрочем, турбомотор имеют только машины в исполнении Sport, а остальные кроссоверы для японского рынка будут иметь новую гибридную систему, которая недавно дебютировала на более компактной модели Subaru Crosstrek. Атмосферный двигатель на 2,5 литра (160 л.с., 209 Нм) работает по экономичному циклу, а помогают ему стартер-генератор и тяговый электромотор (120 л.с., 270 Нм).

Последний вращает колеса большую часть времени, а ДВС может подключаться к ним через сцепление и одноступенчатый редуктор. Гибридная система может работать как в последовательном, так и в параллельном режиме. При этом у гибрида сохранена традиционная механическая система полного привода Subaru: есть раздатка и межосевая муфта, а к задней оси идет карданный вал.

Вторая особенность Forester для Японии - внешняя подушка безопасности. Компания Subaru ставит ее на некоторые машины для внутреннего рынка с 2016 года, но на кроссовере она появилась впервые, причем уже подушка нового поколения увеличенного размера. Она установлена по центру у основания лобового стекла, а в раскрытом виде накрывает собой не только заднюю линию капота, но и стойки лобового стекла вплоть до крыши.

Такая подушка безопасности призвана сохранить жизнь не только пешеходам, но и велосипедистам. Как заявили в компании Subaru, на такие наезды сейчас приходится 70% смертельных аварий на дорогах Японии, потому что даже современные системы автоматического торможения в автомобилях не могут оперативно среагировать на появление спереди велосипедиста.