Subaru відкликає рекордну кількість автомобілей по всьому світу

Ілюстративне фото (subaru.com)

Це пов'язано з проблеми із стоп-сигналом автомобілів

Японський автовиробник Subaru відкличе по всьому світу близько 2,3 млн автомобілів через проблеми із стоп-сигналом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, у Subaru розповіли, що відкликають близько 2 млн автомобілів популярних моделей Impreza і Forester у США, а також інших державах, у тому числі 300 тисяч автівок у Японії для налагодження проблем із стоп-сигналом".

Зазначається, що відкликання стосується автомобілів, вироблених між 2008 та 2017 роками, і стане одним із найбільших в історії компанії.

Раніше РБК-Україна писало, що в Японії припинена робота складального заводу Subaru у зв'язку з виявленням дефекту в підсилювачах керма.

Дефекти були виявлені в авто моделей Impreza, Forester і XV, вироблених з кінця грудня 2018 року до 16 січня 2019 року.

Також повідомлялося, що автомобільний концерн Ford Motor відкликає майже 900 тис. машин на території Північної Америки з-за несправності в двигунах.