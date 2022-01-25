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Сутички на акції ФОПів під Радою. Поліція заявила про постраждалих і порушила справи

Автор: Дмитрий Кузнецов

В результаті зіткнень учасників акції saveФОП біля Верховної Ради з правоохоронцями постраждали понад 20 осіб, у тому числі поліцейські. За даними фактами порушено кримінальні справи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

"В результаті дій мітингувальників 18 поліцейських і 3 учасників акції отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.

У поліції зазначили, що в ході акції між мітингувальниками та правоохоронцями виникли сутички через те, що активні учасники поводилися агресивно, намагалися прорвати оточення і увірватися в Раду. На вимоги співробітників поліції протестувальники не реагували, що змусило силовиків застосувати спецзасоби.

Учасників акції, які відмовлялися виконувати вимоги правоохоронців та вчиняли протиправні дії, затримано та доставлено до Печерського управління.

У поліції спростували повідомлення в інтернеті про смерть одного з учасників акції. "Інформація не відповідає дійсності. Повідомляємо, що чоловікові, якому стало погано, поліцейські надали першу медичну допомогу", - уточнили у відділі.

За даними фактами порушено кримінальні справи за статтями Кримінального кодексу:

  • ч. 4 ст. 296 (Хуліганство)
  • ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

Нагадаємо, 25 січня в Києві біля ради пройшла акція протесту підприємців, під час якої сталася сутичка між мітингувальниками і правоохоронцями. Детальніше про те, що відбувався на мітингу - у матеріалі РБК-Україна.

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КиївМіністерство внутрішніх справ УкраїниФОП