У сутичці з копачами бурштину в Рівненській області поранили трьох співробітників СБУ

Повідомляється, що вчора СБУ проводила слідчо-оперативні заходи по боротьбі з незаконним видобутком січня, коли поблизу села Єльне Сарненського району на співробітників напали місцеві жителі з сокирами, холодною і травматичною зброєю.

"Чоловіки не реагували на законні вимоги правоохоронців і завдали поранення кільком співробітникам Служби. Співробітники СБУ, діючи в рамках закону і зважаючи на обставини, змушені були застосувати зброю, щоб припинити злочинні дії нападників", - зазначили в СБУ.

В результаті інциденту були поранені п'ять місцевих жителів і три співробітники СБУ. Небезпеки їх життя немає.

Також повідомляється, що слідство встановило місцевих жителів, які незаконно видобували бурштин. Національна поліція вже зареєструвала кримінальні справи за опір працівнику правоохоронного органу, масові заворушення і насильство щодо працівника правоохоронного органу.