RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Создавали проблемы и помогали их решать. Банда рекетиров терроризировала Прикарпатье

Фото: СБУ обезвредила банду рэкетиров, которая терроризировала жителей Прикарпатья (t.me/SBUkr)
Автор: Елизавета Драбкина

Правоохранители нейтрализовали преступную группировку, которая пыталась терроризировать жителей западных областей Украины. Банда действовала под контролем известного криминального авторитета в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что участники группировки терроризировали жителей региона, требовали деньги и отбирали частное имущество. Для этого они создавали искусственные конфликтные ситуации или коммерческие споры, а затем выставляли "счет" за мирное решение проблемы.

 

В случае отказа участники банды угрожали пострадавшим и их семьям насилием и физической расправой, а также конфискацией автомобилей и недвижимости.

За один рэкетирский "налет" фигуранты могли "выбить" с человека от 10 до 500 тысяч в гривневом эквиваленте.

Таким образом, злоумышленники пытались обложить "данью" местных предпринимателей и постепенно расширяли свое влияние на близлежащие регионы Украины.

При этом с началом полномасштабной войны бандиты начали выдавать себя за военных и правоохранителей, которые участвуют в боевых действиях. Они обещали жертвам, что заберут к себе "на ноль", где будут забирать зарплату в счет уплаты долга. При этом, как установила СБУ, участники банды оформили справки о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.

По имеющимся данным, деятельность банды приводила к обострению криминогенной обстановки и негативно влияла на общественно-политические настроения среди жителей Прикарпатья.

Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства 150 тысяч гривен у местного предпринимателя. Фигуранты неоднократно угрожали мужчине, что забьют молотками, будут бить трубами по голове, сломают ноги и сделают инвалидом, если он не заплатит им деньги.

Правоохранители задержали двух активных участников группировки при передаче им всей суммы от потерпевшего.

В настоящее время обоим задержанным сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса. Они находятся под стражей. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, ранее правоохранители задержали двух фейковых "антикоррупционеров", которые предлагали помощь с назначением на руководящую должность в одном из Винницких университетов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныПрикарпатье