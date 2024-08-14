Создает угрозу. Генштаб призвал гражданских не входить в зону боевых действий без разрешения

"Несмотря на меры безопасности, которые принимаются военным командованием для выполнения целей операции, сохранения жизни и здоровья военнослужащих и гражданского населения, имеют место случаи несанкционированного проникновения отдельных лиц в районы ведения боевых действий", - пишет Генштаб.

Случаи несанкционированного проникновения в зону боевых действий может негативно повлиять на меры безопасности применения войск и создать угрозу жизни бойцов и гражданских.

Генеральный штаб призвал украинцев, а также иностранцев соблюдать правила по перемещению в районах боевых действий.

В частности украинцам напомнили о двадцатикилометровой пограничной зоне в Сумской области. Допуск лиц на указанную территорию осуществляется по паспортам граждан Украины с соответствующей отметкой о регистрации проживания в этой зоне.