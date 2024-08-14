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Создает угрозу. Генштаб призвал гражданских не входить в зону боевых действий без разрешения

Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

На фронте бывают случаи несанкционированного проникновения отдельных лиц в районы ведения боевых действий. Это создает угрозу для жизней как военных, так и гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Несмотря на меры безопасности, которые принимаются военным командованием для выполнения целей операции, сохранения жизни и здоровья военнослужащих и гражданского населения, имеют место случаи несанкционированного проникновения отдельных лиц в районы ведения боевых действий", - пишет Генштаб. 

Случаи несанкционированного проникновения в зону боевых действий может негативно повлиять на меры безопасности применения войск и создать угрозу жизни бойцов и гражданских

Генеральный штаб призвал украинцев, а также иностранцев соблюдать правила по перемещению в районах боевых действий.

В частности украинцам напомнили о двадцатикилометровой пограничной зоне в Сумской области. Допуск лиц на указанную территорию осуществляется по паспортам граждан Украины с соответствующей отметкой о регистрации проживания в этой зоне. 

 

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Генштаб ВСУ