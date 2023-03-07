RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Создает проблемы для развития. Си Цзиньпин обвинил США в "сдерживании и окружении"

Фото: Си Цзиньпин обвинил США в сдерживании и окружении (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты с партнерами оказывают на Пекин всестороннее давление, которое проявляется в введении ряда ограничений для развития Китая.

Об этом заявил лидер Китая Си Цзиньпин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

"Западные страны во главе с США оказывают против нас всестороннее сдерживание, окружение и подавление, что создает беспрецедентно серьезные вызовы для развития нашей страны", - заявил Цзиньпин.

Обвиняя Вашингтон в терминах холодной войны, китайский лидер, похоже, решил использовать националистическую риторику, присущую чиновникам низшего ранга и государственным СМИ, отмечает издание.

Таким образом, руководитель Китая пытается переложить на Запад вину за собственную политику, включая жесткие меры борьбы с коронавирусом и давление на ослабившие экономику технологические компании.

В то же время, он призвал бизнесменов стремиться к обогащению с чувством ответственности, справедливости и сострадания.

"В ближайший период времени риски и вызовы, с которыми мы сталкиваемся, будут только расти и усиливаться", – подчеркнул Цзиньпин.

Напомним, что глава Китая Си Цзиньпин во время встречи с белорусским диктатором Александром Лукашенко озвучил основную позицию Пекина по войне России против Украины.

Также сообщалось, что Китай выразил поддержку иранскому режиму. В частности, в так называемом "противостоянии Запада и США".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КитайСоединенные Штаты АмерикиСи Цзиньпинь