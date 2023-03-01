ua ru
Ср, 01 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Четкая и последовательная". Си Цзиньпин озвучил позицию Китая по войне РФ против Украины

Новина українською →
Китай, Среда 01 марта 2023 17:19
"Четкая и последовательная". Си Цзиньпин озвучил позицию Китая по войне РФ против Украины Фото: глава Китая Си Цзиньпин с белорусским диктатором Александром Лукашенко (Getty Images)
Автор: Елена Черкасец

Глава Китая Си Цзиньпин во время встречи с белорусским диктатором Александром Лукашенко озвучил основную позицию Пекина по войне России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CCTV.

Си Цзиньпин отметил, что позиция Китая по поводу войны в Украине является "последовательной и четкой".

"Основная позиция Китая заключается в содействии миру и переговорам. Мы должны придерживаться направления политического урегулирования, отвергнуть весь менталитет времен холодной войны, уважать законные интересы всех стран в отношении безопасности и построить сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру европейской безопасности", - заявил Си Цзиньпин.

Глава Китая добавил, что Россия и Украина должны "прекратить политизацию и инструментализацию мировой экономики", а также "действительно делать вещи, которые помогут прекратить огонь и войну и разрешить кризис мирным путем".

Напомним, белорусский диктатор Александр Лукашенко прибыл в Китай во вторник, 28 февраля, на встречу с Си Цзиньпином.

Планы Китая принять визит белорусского диктатора Александра Лушенка являются еще одним подтверждением того, как Пекин пытается усилить свое взаимодействие с РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь Китай Война России против Украины
NEWS
Череватый рассказал, есть ли решение о выводе украинских войск из Бахмута
Череватый рассказал, есть ли решение о выводе украинских войск из Бахмута
DAILY
Мариуполь в первые дни вторжения РФ. Как город встретил большую войну и давал отпор врагу
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Мариуполь в первые дни вторжения РФ. Как город встретил большую войну и давал отпор врагу