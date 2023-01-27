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Создали живой "щит" из 368 украинцев-заложников. Два российских оккупанта получили подозрения

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Черниговская область, Пятница 27 января 2023 15:59
Создали живой "щит" из 368 украинцев-заложников. Два российских оккупанта получили подозрения Фото: оккупанты издевались над украинцами, сделав их заложниками в подвале (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Два российских военнослужащих получили подозрения за нарушение законов и обычаев войны во время оккупации Черниговской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

По данным следствия, во время оккупации села Ягодного Черниговского района подозреваемые - военнослужащие воинской части 55115 с дислокацией в г. Кызыл Республики Тыва РФ, угрожая расстрелом, выгоняли людей из собственных домов и принудительно отводили в подвал местной школы.

"С 3 по 31 марта 2022 года в подвале Ягоднянского филиала Колычевской общеобразовательной школы Ивановского сельсовета Черниговского района оккупанты содержали мирных жителей. В помещении площадью 197 кв. метров почти месяц находились 368 пострадавших, из которых 69 детей. Самому младшему ребенку было полтора месяца, а самому старшему по возрасту заложнику - 93 года", - говорится в сообщении.

Удерживаемых на "подвале" людей фактически использовали как живой "щит", поскольку в помещении школы оккупанты оборудовали "штаб" оккупантов. Как отмечают следователи, из-за бесчеловечных условий содержания - отсутствия достаточного пространства, надлежащих санитарных условий, доступа к воздуху, пище, воде - умерли 10 пожилых людей.


Черниговская областная прокуратура заочно сообщила о подозрении двум российским военнослужащим в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Еще в декабре РБК-Украина сообщало, что россияне перестали выпускать украинцев из оккупации - держат как "живой щит".

Кроме того, мы писали, что местное население Энергодара в Запорожской области не может выехать из временно оккупированного города, поскольку их не выпускают военные РФ.

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