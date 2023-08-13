Создали заграждение с гражданских кораблей: Гуменюк рассказала о новой "тактике" флота РФ

"Прячутся (российские корабли, - ред.) пока что за юго-восточным побережьем Крыма. Главное, что изменилось: они образовали так называемый район осмотра судов, где собирают гражданские суда. Фактически, создают себе боновое заграждение, чтобы не быть поврежденными в результате атак", - рассказала Гуменюк.

Россияне, как отметила руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг", осознают, что удары наших воинов могут повториться.

"Лозунг "можем павтарить" работает против них", - добавила Гуменюк.