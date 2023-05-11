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Создали пыточную в Херсоне. Чиновнику "Росгвардии" и полковнику РФ объявили подозрение

Фото: в Украине объявили подозрение россиянам, создавшим в Херсоне пыточную (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители разоблачили организаторов пыточной в Херсоне. Ими были один из командиров "Росгвардии" и полковник полиции РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генпрокурора Андрея Костина.

По данным следствия, заместитель начальника управления "Росгвардии" Ростовской области и полковник российской полиции организовали пыточную в захваченном помещении изолятора во время оккупации Херсона. Они отдавали приказы избивать и пытать украинцев.

Людей удержали в пыточной с марта по октябрь 2022 года. Это были преимущественно проукраинские активисты, волонтеры, ветераны, родственники правоохранителей.

"Некоторых держали часами, других - месяцами. В ужасных антисанитарных условиях. Били и пытали, ограничивали в пище и воде, отказывали в оказании медицинской помощи. Относительно, по меньшей мере, 17 мужчин применяли пытки половых органов электротоком", - отметил Костин.

Генпрокурор добавил, что сейчас известно о как минимум трех задержанных, замученных до смерти. Шестерых- принудительно вывезли на временно оккупированные территории.

Чиновнику "Росгвардии", полковнику полиции РФ, а также трем его приспешникам объявили подозрение.

Фото: в Украине объявили подозрение россиянам, создавшим в Херсоне пыточную (facebook.com/AndriyKostinUa)

Напомним, бывшего правоохранителя из Купянска будут судить за сотрудничество с россиянами. Он был "конвойником" во время оккупации города и охранял незаконно задержанных украинцев.

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