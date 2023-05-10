Был конвойщиком. Под суд пойдет экс-правоохранитель из Купянска

Бывший правоохранитель из Купянска Харьковской области пойдет под суд за сотрудничество с оккупантами. Ему грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

По данным следствия, после начала вторжения РФ бывший правоохранитель в Купянске согласился работать с россиянами. Он присоединился к так называемому "конвойному отряду", который должен был функционировать на базе оккупационной милиции Купянска.

Коллаборант охранял незаконно задержанных украинцев, в том числе участников АТО. Также он избивал и издевался над задержанными. Позже предатель получил повышение и стал одним из командиров оккупационной милиции.

После увольнения региона коллаборант остался в Купянск и попытался скрываться. Однако его разоблачили и задержали.

Бывший правоохранитель обвиняется в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). ГБР завершило досудебное расследование. Предателю грозит пожизненный срок за решеткой с конфискацией имущества.

Фото: бывший правоохранитель из Купянска пойдет под суд (dbr.gov.ua)