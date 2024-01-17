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К созданию спецтрибунала для РФ уже присоединились более 40 стран, - генпрокурор

Фото: Андрей Костин, генпрокурор Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

К группе, работающей над созданием специального трибунала для РФ из-за широкомасштабной военной агрессии против Украины, уже присоединились более сорока государств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального прокурора Андрея Костина.

Выступая в эфире национального телемарафона он отметил, что за последний год количество стран-участниц выросло вдвое, и теперь насчитывает более четырех десятков.

Костин подчеркнул, что Украина должна победить страну-агрессора "и на поле боя, и в судах".

"Ведь ответственность агрессора - это восстановление достоинства и справедливости для всех пострадавших от военных преступлений. Ответственность агрессора - это также сдерживание России и любого другого агрессора в другой части света от повторения таких преступлений в будущем", - отметил генпрокурор.

Также он рассказал, что в швейцарском Давосе украинская делегация представила вторую пятерку пунктов "формулы мира", инициированную президентом Владимиром Зеленским. Среди них пункт 7 - о восстановлении справедливости. В этом контексте генпрокурор высказался о комплексном подходе к этому вопросу, по которому Украина работает совместно с международными партнерами.

"Мы называем это "Сеть всеобъемлющей ответственности". Всеобъемлющей, потому что это ответственность за все преступления: военные преступления, преступления против человечности, агрессию и геноцид, а также компенсация ущерба нашему государству и всем потерпевшим", - сказал он.

Спецтрибунал над РФ за агрессию против Украины

Напомним, что десятки стран входят в группу, работающую над созданием специального трибунала для привлечения РФ за совершенные преступления в Украине.

Как ранее заявлял член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, такой международный специальный трибунал может заработать уже в 2024 году.

Между тем, генеральный прокурор Латвии Юрис Стуканс заявил о том, что спецтрибунал для РФ "можно создать уже завтра", но для этого нужно желание.

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