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Создание ядерного оружия Ираном - это "красная линия" для США, - Уиткофф

Фото: спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

США считают "красной линией" создание Ираном ядерного оружия. Вашингтон утверждает, что не допустит этого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спецпредставителя президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа в эфире CNBC.

"Обогащение урана и создание вооружения - это "красная линия". Мы не можем допустить вооружения Это просто дестабилизирует весь регион", - сказал он.

Уиткофф добавил, что создание Ираном ядерного оружия даст толчок для других в разработке такого вооружения.

"Это дестабилизирует весь регион. Тогда всем понадобится бомба, а мы просто не можем этого допустить", - заявил спецпредставитель президента США.

 

 

Удары США по Ирану

22 июня США атаковали три ключевых ядерных объекта Ирана - в Фордо, Натанзе и Исфахане. Президент Дональд Трамп и министр обороны Пит Хегсет убеждали, что эти удары полностью уничтожили ядерную программу Тегерана.

Впрочем, по данным CNN, предварительная оценка американской разведки свидетельствует обратное - основные элементы ядерной инфраструктуры Ирана остались не были ликвидированы

Трамп раскритиковал СМИ за эти сообщения, обвинив CNN и The New York Times в распространении дезинформации. Также президент США анонсировал "важную пресс-конференцию" шефа Пентагона Пита Хегсета.

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Соединенные Штаты АмерикиИранСтив УиткоффЯдерное оружие