Обеспокоены из-за войны в Украине. В Германии начали проверять укрытия

В результате проверки оказалось, что в Германии имеется почти 480 тысяч мест в хранилищах, которых хватит 0,5% населения. В общей сложности было проверено 850 укрытий.

Отмечается, что с началом полномасштабной агрессии России против Украины немецкое правительство приостановило демонтаж бомбоубежищ, которые должны были убрать еще в 2007 году, и приняли их на учет.

Как сообщает издание, в период холодной войны в Германии насчитывалось около 2000 бомбоубежищ на 2,3 млн мест.

Сейчас количество укрытий в Германии неизвестно.

Стоит отметить, что бомбоубежища и укрытия на случай ядерного апокалипсиса или военных действий практически в каждой стране на планете. Их начали строить еще после Второй мировой войны и большинство сохранило функционал до наших времен. Некоторые бомбоубежища стали туристическими точками на карте, а некоторые просто забросили.

Как выглядят бомбоубежища в разных странах мира - читайте в материале РБК-Украина.

Проверка укрытий в Киеве

Напомним, в ночь на 1 июня во время ракетной атаки на Киев возле укрытия в Деснянском районе столицы погибли три человека: ребенок, его мама и еще одна женщина. Они направлялись к укрытию, которое оказалось закрытым.

Полиция возбудила уголовное дело по данному факту, а трем чиновникам и охраннику объявили подозрение. Президент Украины Владимир Зеленский после трагедии дал приказ за 10 дней проверить все укрытия в Киеве и Украине.

По состоянию на 7 июня в Киеве проверили около 73% укрытий и бомбоубежищ. Большинство из них остаются без свободного доступа.