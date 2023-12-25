Студенты присоединились к протестам простив фальсификации выборов в Сербии

Студенты заявили, что хотят открыть список избирателей, чтобы проверить его, после того как местные и европейские организации, наблюдавшие за выборами в Сербии 17 декабря, выразили сомнения в их правильности.

В полдень студенты начали блокировать здание министерства государственного управления, а позже объявят другое место, где они будут протестовать.

Ранее они объявили, что блокада продлится шесть часов и что к протестам в Белграде присоединятся и студенты Университета Нови-Сада.

Протесты в Сербии

Оппозиция протестует после выборов 17 декабря, утверждая, что они были украдены правящей Сербской прогрессивной партией, среди прочего, путем фиктивной регистрации своих избирателей из Сербии и за рубежом по адресам в Белграде.

Наблюдатели ОБСЕ подтвердили нарушения на выборах в Сербии. В частности, были зафиксированы подкуп избирателей и предвзятость СМИ.

Президент Сербии Александар Вучич назвали протестующих "хулиганами" и "тщеславными революционерами", а также созвал срочное заседание Совета национальной безопасности.

Почти 40 демонстрантов были арестованы во время акции протеста оппозиционной коалиции "Сербия против насилия" 24 декабря в Белграде после того, как группа людей в масках попыталась проникнуть в здание Белградской ассамблеи.

Тогда были выбиты окна и входные двери, а находившаяся внутри здания полиция применила слезоточивый газ и перцовый баллончик. В полиции сообщили, что в результате инцидентов пострадали семь полицейских.