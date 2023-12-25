RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Студенты присоединились к протестам простив фальсификации выборов в Сербии

Фото: студенты вышли в Белграде против фальсификации выбор (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Группа сербских студентов собралась сегодня перед зданием министерства государственного управления и местного самоуправления в Белграде, требуя доступа к спискам избирателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свободная Европа".

Студенты заявили, что хотят открыть список избирателей, чтобы проверить его, после того как местные и европейские организации, наблюдавшие за выборами в Сербии 17 декабря, выразили сомнения в их правильности.

В полдень студенты начали блокировать здание министерства государственного управления, а позже объявят другое место, где они будут протестовать.

Ранее они объявили, что блокада продлится шесть часов и что к протестам в Белграде присоединятся и студенты Университета Нови-Сада.

Протесты в Сербии

Оппозиция протестует после выборов 17 декабря, утверждая, что они были украдены правящей Сербской прогрессивной партией, среди прочего, путем фиктивной регистрации своих избирателей из Сербии и за рубежом по адресам в Белграде.

Наблюдатели ОБСЕ подтвердили нарушения на выборах в Сербии. В частности, были зафиксированы подкуп избирателей и предвзятость СМИ.

Президент Сербии Александар Вучич назвали протестующих "хулиганами" и "тщеславными революционерами", а также созвал срочное заседание Совета национальной безопасности.

Почти 40 демонстрантов были арестованы во время акции протеста оппозиционной коалиции "Сербия против насилия" 24 декабря в Белграде после того, как группа людей в масках попыталась проникнуть в здание Белградской ассамблеи.

Тогда были выбиты окна и входные двери, а находившаяся внутри здания полиция применила слезоточивый газ и перцовый баллончик. В полиции сообщили, что в результате инцидентов пострадали семь полицейских.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сербия