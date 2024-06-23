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Студенты могут получить бесплатную медицинскую помощь: какие условия

Фото: студенты могут рассчитывать на бесплатную медицинскую помощь (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Студенты, которые переехали жить и учиться в другой город, могут рассчитывать на бесплатную помощь по Программе медицинских гарантий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Национальной службы здоровья Украины.

Для того чтобы получать бесплатную медицинскую помощь, после переезда в новый город студенту следует заключить декларацию с врачом в ближайшем медучреждении.

Предварительная декларация аннулируется автоматически, однако если студенту удобнее ездить домой к своему врачу - декларацию можно сохранить.

В таком случае, если студент принимает препараты из "Доступних ліків", то необходимо договориться с врачом о дистанционном продлении рецепта.

В НСЗУ отметили, что к таким врачам, как гинеколог, психиатр, нарколог и фтизиатр, можно обращаться без направления.

"Обращение к экстренной медицинской помощи по номеру 103 и самообращение в медицинское учреждение в неотложном состоянии - безвозмездное, независимо от наличия декларации", - отметили в службе.

Напомним, ранее мы сообщали, что граждане Украины, имеющие проблемы с ментальным здоровьем, могут получить бесплатную психологическую помощь.

К тому же РБК-Украина объясняло, сколько действует электронный рецепт на лекарства и как его получить.

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