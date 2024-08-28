Студенты-медики в Украине будут учиться по-новому: детали пилотного проекта от Минздрава

В Украине вводится новый экспериментальный проект по подготовке специалистов по реабилитации в сфере здравоохранения по дуальной форме обучения.

РБК-Украина рассказывает о том, что изменится в подготовке медицинских работников со ссылкой на Министерство здравоохранения .

Что предполагает пилотный проект Минздрава

В Минздраве отмечают, что в рамках пилотного проекта планируется готовить специалистов по реабилитации, которые будут учиться на рабочих местах не менее 45%.

"На практике это означает, что студент приобретет профессиональный опыт на рабочем месте еще во время учебы, и позже заведению здравоохранения не придется его переучивать или доучивать. Студент получит контролируемый доступ к работе с пациентом, к тому же будет иметь мотивацию - заработную плату", – говорится в сообщении.

Главная цель этой инициативы – покрыть потребность в ассистентах физического терапевта и эрготерапевта, а также повышение качества медицинского образования в стране.

Где будут учиться студенты по дуальной программе

Планируется, что студенты будут учиться по проекту в течение двух лет. По его результатам планируется принять решение о внедрении программы в пределах всей страны.

В проекте примут участие четыре учреждения высшего образования, осуществляющие подготовку специалистов по специальности 227 "Терапия и реабилитация" (227 "Физическая терапия, эрготерапия"):

Днепровский государственный медицинский университет

Сумский государственный университет

Львовский государственный университет физической культуры имени Ивана Боберского

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Также участниками пилотного проекта должны стать учреждения здравоохранения, которые:

входят в состоятельную сеть (кроме г. Киев)

заключили договоры с НСЗУ по пакету по реабилитационной помощи взрослым и детям в стационарных условиях

не допускают превышения реабилитационной способности при оказании услуг по договору (договорам) о медицинских услугах

заключили соглашения с другими участниками проекта – заведением высшего образования и студентом (-ами)

Кто из студентов может учиться по новой программе

К проекту могут приобщиться студенты-медики, которые учатся не менее трех лет на дневной форме обучения по специальности 227 "Терапия и реабилитация" или "Физическая терапия, эрготерапия" в вузах, участвующих в проекте.

Основными условиями для участия является высокий показатель успеваемости – не менее 80% за предыдущий учебный год (для соискателей степени бакалавр – третий год обучения, для соискателей степени магистров – первый год обучения) или не менее 75% баллов при поступлении на магистерскую программу первого года обучения, а также прохождение собеседования в избранном заведении здравоохранения.

Для участия в проекте студенту необходимо подать заявление о переводе на дуальную форму получения образования, пройти отбор в учебном заведении и учреждении здравоохранения, подписать трехсторонний договор и трудовое соглашение.

Как будет проходить обучение

Студенты-участники проекта будут получать образование по согласованному учебному плану, при этом 45-60% времени будет занимать практическое обучение на рабочих местах. В рамках проекта студенты будут получать должности "Ассистент физического терапевта" или "Ассистент эрготерапевта" и будут работать под руководством опытных наставников. Сведения об участии в проекте будут указаны в приложении к диплому.

Для обеспечения качественной подготовки ассистентов по реабилитации к наставникам предъявляются дополнительные требования – ими могут стать только высококвалифицированные специалисты по реабилитации, имеющие опыт работы в должности физического терапевта или эрготерапевта не менее одного года.

Индивидуальный учебный план и оценка результатов обучения по дуальной форме получения высшего образования будут выполняться совместно заведением высшего образования и заведением здравоохранения. Кроме этого, они будут ежегодно отчитываться перед Министерством здравоохранения о результатах внедрения экспериментального проекта.