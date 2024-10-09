Стубб заявил о формировании НАТО 3.0: о чем речь

В современных геополитических условиях НАТО возвращается к первичной задаче, для которой альянс и создавался. Речь идет о сдерживании угроз с Востока.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Финляндии Александра Стубба в ходе пресс-конференции по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
"Я убежден, что мы сейчас наблюдаем за формированием НАТО 3.0. Мы возвращаемся к первичной роли по сдерживанию, которую НАТО должно было выполнять как мощный военный альянс, когда угроза идет с Востока, преимущественно от России. Мы имеем общее понимание в рамках альянса относительно вызовов в сфере безопасности, и очень важно, что сейчас мы работаем в обоих направлениях - как сдерживания, так и обороны", - заявил Стубб.
Президент Финляндии добавил, что сегодня его страна принимает активное участие в совершенствовании командных структур НАТО, а также:
"Благодаря мощности наших военных мы будем поставщиками, а не потребителями безопасности, и видим, что многие страны-союзницы имеют большое стремление помочь нам в этом", - добавил Стубб.
Немецкий медиаресурс Bild в начале года обнародовал сценарий военных учений, в рамках которых вооруженные силы Германии готовятся к возможным гибридным атакам со стороны России на восточных границах НАТО. Представитель Североатлантического альянса прокомментировал эту публикацию, подчеркнув, что сценарии учений вымышлены и служат для оценки военных возможностей в определенных регионах.
Также Министерство обороны Литвы высказало свое мнение, отметив, что пока нет никаких угроз со стороны России для НАТО, поскольку Москва сосредоточилась на ведении войны в Украине.
Стубб, в свою очередь, выразил убеждение, что вероятность нападения России на его страну, которая стала частью НАТО, крайне низка.
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