Стубб призвал Европу к общему плану для участия в переговорах по миру в Украине

Европейские страны должны разработать четкий план по участию Европы в переговорах по урегулированию войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Финляндии Александра Стубба во время встречи с представителями СМИ по итогам пленарного заседания "Поддерживай Украину".

Стубб предложил структуру из трех фаз: до переговоров, во время прекращения огня и после достижения мира.

"На этой фазе, здесь надо думать о том, как больше давить на РФ и как поддерживать Украину. Какие договоренности по безопасности могут быть", - сказал Стубб.

По его словам, его сейчас огорчают дебаты об отправке миротворцев в Украину, ведь он считает, что самые мощные ресурсы в Украине сейчас есть.

Вторая фаза, по словам Стубба, должна начаться с прекращением огня, когда необходимо будет определить формат переговоров и гарантии их надежности. Третий этап предусматривает достижение мира, который будет включать территориальные вопросы, компенсации и восстановление справедливости.

"Мы в Европе, мы должны собраться вместе и действовать вместе. Для этого должен быть план для американцев, если вы не показываете план американцам, то вы не будете приобщены к переговорам. Сейчас переговоры происходят без нас, без всякого плана, стратегий", - подчеркнул он.

Переговоры США и России

Напомним, на прошлой неделе состоялась встреча делегаций США и России в Саудовской Аравии. Впоследствии государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что "убежден в готовности России начать серьезный процесс, чтобы определить, как можно положить конец войне".

Подробнее о переговорах между США и РФ - в материале РБК-Украина.

Как заявил президент Владимир Зеленский, Киев не признает результатов переговоров в Эр-Рияде.