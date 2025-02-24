ua en ru
Пн, 24 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Стубб призвал Европу к общему плану для участия в переговорах по миру в Украине

Понедельник 24 февраля 2025 17:47
UA EN RU
Стубб призвал Европу к общему плану для участия в переговорах по миру в Украине Фото: Александр Стубб, президент Финляндии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Европейские страны должны разработать четкий план по участию Европы в переговорах по урегулированию войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Финляндии Александра Стубба во время встречи с представителями СМИ по итогам пленарного заседания "Поддерживай Украину".

Стубб предложил структуру из трех фаз: до переговоров, во время прекращения огня и после достижения мира.

"На этой фазе, здесь надо думать о том, как больше давить на РФ и как поддерживать Украину. Какие договоренности по безопасности могут быть", - сказал Стубб.

По его словам, его сейчас огорчают дебаты об отправке миротворцев в Украину, ведь он считает, что самые мощные ресурсы в Украине сейчас есть.

Вторая фаза, по словам Стубба, должна начаться с прекращением огня, когда необходимо будет определить формат переговоров и гарантии их надежности. Третий этап предусматривает достижение мира, который будет включать территориальные вопросы, компенсации и восстановление справедливости.

"Мы в Европе, мы должны собраться вместе и действовать вместе. Для этого должен быть план для американцев, если вы не показываете план американцам, то вы не будете приобщены к переговорам. Сейчас переговоры происходят без нас, без всякого плана, стратегий", - подчеркнул он.

Переговоры США и России

Напомним, на прошлой неделе состоялась встреча делегаций США и России в Саудовской Аравии. Впоследствии государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что "убежден в готовности России начать серьезный процесс, чтобы определить, как можно положить конец войне".

Подробнее о переговорах между США и РФ - в материале РБК-Украина.

Как заявил президент Владимир Зеленский, Киев не признает результатов переговоров в Эр-Рияде.

Как пишет The Times, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон планируют выступить с единым посланием по Украине во время встречи президентом США Дональдом Трампом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мирные переговоры Война в Украине
NEWS
Зеленский передал Трампу документ с датами всех режимов "прекращения огня", которые сорвала РФ
Зеленский передал Трампу документ с датами всех режимов "прекращения огня", которые сорвала РФ
DAILY
Офицер ГУР "Шаман": Подготовку к вторжению России мы начали еще в 2021 году
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Офицер ГУР "Шаман": Подготовку к вторжению России мы начали еще в 2021 году