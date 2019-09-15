СЦКК зафіксувала порушення мінських угод бойовиками на Донбасі

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації виявила факти порушення мінських угод збройними формуваннями Російської Федерації під час обстрілів українських позицій на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

За даними спостерігачів, російські найманці у суботу, 14 вересня, випустили 45 мін 120-го та 27 мін 82-го калібрів по позиціями підрозділів Об'єднаних сил в районі населених пунктів Новолуганське, Новотошківське та Гладосове.

Крім того, застосування забороненого озброєння з боку бойовиків було зафіксовано вже сьогодні, 15 вересня. Окупанти випустили 4 міни калібру 120 мм та 7 мін 82-го калібру по українським військовим поблизу Зайцевого та Новолуганського.

"Зазначені факти вкотре свідчать про небажання противника дотримуватися режиму припинення вогню", - наголосили у відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що впродовж 14 вересня російсько-окупаційні війська 14 разів відкривали вогонь по позиціям Об'єднаних сил на Донбасі. При цьому ворог застосовував заборонені мінськими угодами міномети 120-го та 82-го калібрів. Про втрати серед українських військових за добу в штабі не повідомили.