Stryker вместо танков. Politico узнало, что будет в новом пакете помощи Украине от США

По словам издания, ссылающегося на заявление трех американских чиновников и другого лица, знакомого с этим, США готовятся объявить о новом крупном пакете вооружений для Украины 20 января, когда высокопоставленные военные лидеры со всего мира соберутся в Германии, чтобы обсудить, как помочь Киеву в борьбе с Россией.

Одно из официальных лиц США заявило, что технического обслуживания, а не из-за беспокойства, что их передача может привести к эскалации конфликта. Чиновник также отметил, что США помогли Украине получить танки советских времен и поддерживают решение Великобритании отправить около десятка своих танков Challenger 2.

Еще два человека сообщили, что пакет, вероятно, будет включать в себя несколько восьмиколесных бронированных боевых машин Strykers, изготовленных General Dynamics Land Systems, а также ракеты GLSDB, которые имеют радиус действия примерно 100 миль (160 км).

Однако, по их словам,