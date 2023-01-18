Stryker вместо танков. Politico узнало, что будет в новом пакете помощи Украине от США

Большой пакет помощи для Украины от США будет включать в себя дополнительную артиллерию, боеприпасы и броню, а также боевые бронированные машины Stryker. Однако ожидается, что США не примут решение об американских танках.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
По словам издания, ссылающегося на заявление трех американских чиновников и другого лица, знакомого с этим, США готовятся объявить о новом крупном пакете вооружений для Украины 20 января, когда высокопоставленные военные лидеры со всего мира соберутся в Германии, чтобы обсудить, как помочь Киеву в борьбе с Россией.
Одно из официальных лиц США заявило, что технического обслуживания, а не из-за беспокойства, что их передача может привести к эскалации конфликта. Чиновник также отметил, что США помогли Украине получить танки советских времен и поддерживают решение Великобритании отправить около десятка своих танков Challenger 2.
Еще два человека сообщили, что пакет, вероятно, будет включать в себя несколько восьмиколесных бронированных боевых машин Strykers, изготовленных General Dynamics Land Systems, а также ракеты GLSDB, которые имеют радиус действия примерно 100 миль (160 км).
Однако, по их словам,
Напомним, Белый дом может объявить о дополнительной помощи Украине уже в конце этой недели.
Ранее мы писали, что в Пентагоне непредоставление американских танков Украине аргументировали тем, что не уверены, подойдет ли 70-тонный танк украинским силам.
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