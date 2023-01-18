RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Stryker вместо танков. Politico узнало, что будет в новом пакете помощи Украине от США

Фото: США передаст Украине боевые бронированные машины Stryker (twitter.com AlanAbdo13)
Автор: Карина Левицкая

Большой пакет помощи для Украины от США будет включать в себя дополнительную артиллерию, боеприпасы и броню, а также боевые бронированные машины Stryker. Однако ожидается, что США не примут решение об американских танках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По словам издания, ссылающегося на заявление трех американских чиновников и другого лица, знакомого с этим, США готовятся объявить о новом крупном пакете вооружений для Украины 20 января, когда высокопоставленные военные лидеры со всего мира соберутся в Германии, чтобы обсудить, как помочь Киеву в борьбе с Россией.

Одно из официальных лиц США заявило, что технического обслуживания, а не из-за беспокойства, что их передача может привести к эскалации конфликта. Чиновник также отметил, что США помогли Украине получить танки советских времен и поддерживают решение Великобритании отправить около десятка своих танков Challenger 2.

Еще два человека сообщили, что пакет, вероятно, будет включать в себя несколько восьмиколесных бронированных боевых машин Strykers, изготовленных General Dynamics Land Systems, а также ракеты GLSDB, которые имеют радиус действия примерно 100 миль (160 км).

Однако, по их словам,

Напомним, Белый дом может объявить о дополнительной помощи Украине уже в конце этой недели.

Ранее мы писали, что в Пентагоне непредоставление американских танков Украине аргументировали тем, что не уверены, подойдет ли 70-тонный танк украинским силам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америкидопомога армії