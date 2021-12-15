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На будівництві під Харковом вибухнув газовий балон. Постраждали два охоронці

Автор: Ілона Свиридова

У селищі Коротич під Харковом вибухнув газовий балон. Двох чоловіків з опіками доставили в лікарню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області.

Повідомляється, що вранці в поліцію надійшло повідомлення про вибух.

"На місці поліцейські встановили, що на території будівельного майданчика стався вибух газового балона об'ємом 5 літрів. В результаті події постраждали два охоронці. 43 і 64 - річні чоловіки з термічними опіками доставлені в лікарню", - йдеться в повідомленні.

У поліції додали, що постраждалі у важкому стані доставлені до відділення реанімації Харківської міської клінічної лікарні швидкої допомоги. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові на центральному ринку сталася стрілянина, за попередньою інформацією, постраждали двоє чоловіків.

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ХарківВибух