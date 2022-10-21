Срок действия загранпаспорта можно продлить на 5 лет: как это сделать

Согласно постановлению, срок действия паспорта для выезда за границу продлевается на основании заявления лица или его законного представителя. Заявление может быть подано до истечения срока его действия, но не ранее чем за два месяца до даты истечения срока действия паспорта для выезда за границу.

Заявление о внесении в паспорт для выезда за границу информации о продлении срока его действия подается в территориальный орган/территориальное подразделение ГМС, посольство или консульское учреждение Украины, по месту обращения.

Заявление о продлении срока подается лицом, на имя которого оформлен паспорт для выезда за границу, лично.

Для продления срока действия паспорта ребенку до 16 лет заявление подается его законным представителем.

Для продления срока действия паспорта ребенку в возрасте от 16 до 18 лет заявление подается лицом, на имя которого оформлен паспорт, или его законным представителем.

Внесение в паспорт для выезда за границу информации о продлении срока его действия осуществляется бесплатно в день обращения.

"Срок действия паспорта для выезда за границу продлевается на пять лет с даты подачи заявления о продлении срока. В случае подачи заявления о продлении срока до даты истечения срока действия паспорта для выезда за границу срок его действия продлевается на пять лет с даты, наступающей по дате окончания срока его действия", - говорится в постановлении.