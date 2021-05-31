Будівництво житла в Україні зросло на 40% після падіння минулого року

За даними статистичного відомства, за січень-квітень 2021 року зафіксовано падіння в будівельній галузі на 5,3%. При цьому в будівництві житла зафіксовано зростання на 10,8%.

Обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами України в січні-квітні 2021 року склав 39,8 млрд гривень. Нове будівництво склало 39,8% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний і поточний) - 42,7%, реконструкція і технічне переоснащення - 28,2%.