Будівництво житла в Україні з початку року зросло на 20%

Обсяги будівництва житла в Україні в січні-липні 2021 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросли на 19,9%. При цьому в липні будівництво житла зросло на 39,3%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, за січень-липень 2021 року в цілому в будівельній галузі зафіксовано нульове зростання, в липні - падіння на 0,5%.

Обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами України в січні-липні 2021 року склав 97,4 млрд гривень. Нове будівництво склало 35,6% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний і поточний) - 36,5%, реконструкція і технічне переоснащення - 27,9%.