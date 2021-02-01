Будівництво житла в Україні в кризу скоротилося майже на 20%

Обсяги будівництва в Україні у 2020 році у порівнянні з 2019 роком зросли на 4,0%. При цьому будівництво житла скоротилося на 18,5%.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

За даними статистичного відомства, будівництво інженерних споруд зросло на 14,8%.

Обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами України у 2020 році склав 199,0 млрд гривень. Нове будівництво становило 36,1% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний і поточний) - 36,9%, реконструкція і технічне переоснащення - 27,0%.

Відзначимо, у 2020 році бюджетного Фонду боротьби з COVID-19 на будівництво, реконструкцію і ремонт автодоріг державного значення витратили 25,7 млрд грн з передбачених 26,2 млрд гривень.

Нагадаємо, за даними Держстату, в IV кварталі 2020 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року ціни на квартири в Україні зросли в середньому на 8,4%. Найбільше подорожчали двокімнатні квартири на вторинному ринку.