Будівництво "Північного потоку-2" не зможуть завершити до осені

У районі трубопроводу заборонено проводити будівельні роботи
Росія не зможе завершити будівництво газопроводу "Північний потік-2" до осені. Данія заборонила проводити будівельні роботи у своїх водах через нерест тріски.
Про це повідомляє Deutsche Welle.
Зазначається, що російські трубоукладачі вже 2 місяці не можуть відновити будівництво трубопроводу у водах Данії.
За даними данської газети Die Neue Zürcher Zeitung, продовжити будівництво "Північного потоку-2" росіяни зможуть лише після закінчення періоду нересту тріски, а це, орієнтовно, станеться у вересні.
Нагадаємо, на початку липня Данія дозволила використання спеціальних суден у своїх водах; своїм рішенням Данія розблокувала будівництво російського газопроводу "Північний потік-2".
Як відомо, Київ виступає проти будівництва газопроводу, який має з'єднати Росію та Європу в обхід України. У Києві побоюються, що Росія може припинити транзит газу в Європу через територію України, що приносить в бюджет майже 3 млрд доларів щорічно.
Щоб не допустити завершення будівництва "Північного потоку-2", у США анонсували нові санкції проти газопроводу, які зачеплять всі компанії, які допомагають російському проекту.
Однак, Росія шукає способи обійти нові американські санкції; Москва веде переговори з партнерами по проекту, в тому числі з Німеччиною.