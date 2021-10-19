Будівництво метра на Виноградар та Троєщину йде одночасно на кількох майданчиках, - Густєлєв

Роботи зі спорудження метра на Виноградар та Троєщину тривають одночасно на декількох майданчиках.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю виданню lb.ua профільного заступника мера Києва Віталія Кличка Олександра Густєлєва.
"Що стосується метро на "Виноградар": пройдено 1249,2 м правого перегінного тунелю від майбутньої ст. "Мостицька" до ст. "Сирець", наразі тривають роботи по демонтажу тунелепрохідницького механізованого комплексу "Herrenknecht", після чого розпочнеться проходка лівого тунелю. Також проведено перевлаштування комунікацій - інженерних мереж водопроводу, газопостачання, каналізації, тепломереж, телефонної каналізації та радіоефірної лінії. Роботи ведуться одночасно на декількох будівельних майданчиках", - розповів Густєлєв.
Заступник Кличка зазначив, що вже фактично побудовано 3 станції із 6 першої черги метро на Троєщину.
"Щодо Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену на Троєщину - розпорядженням КМДА дано старт першого з п’яти етапів будівництва. Від станції "Глибочицька" до станції "Райдужна". Це 6 станцій, з них три станції практично побудовані в основних конструкціях. Далі будемо будувати станцію на лівому березі - "Райдужна" і 2 станції на правому березі з двома перехідними вузлами - в районі станції метро "Лук’янівська" і "Тараса Шевченка", - розповів Густєлєв.
Він також запевнив, що приготування комунальників до зими на завершальному етапі. Цього року підприємства комунальної корпорації "Київавтодор" підготують 586 одиниць спеціалізованої техніки для роботи взимку.
Як повідомлялося, метро на Троєщину з'явиться не раніше 2030 року. Детальніше про це - в матеріалі РБК-Україна.