Будівництво метра на Виноградар та Троєщину йде одночасно на кількох майданчиках, - Густєлєв

"Що стосується метро на "Виноградар": пройдено 1249,2 м правого перегінного тунелю від майбутньої ст. "Мостицька" до ст. "Сирець", наразі тривають роботи по демонтажу тунелепрохідницького механізованого комплексу "Herrenknecht", після чого розпочнеться проходка лівого тунелю. Також проведено перевлаштування комунікацій - інженерних мереж водопроводу, газопостачання, каналізації, тепломереж, телефонної каналізації та радіоефірної лінії. Роботи ведуться одночасно на декількох будівельних майданчиках", - розповів Густєлєв.

Заступник Кличка зазначив, що вже фактично побудовано 3 станції із 6 першої черги метро на Троєщину.

"Щодо Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену на Троєщину - розпорядженням КМДА дано старт першого з п’яти етапів будівництва. Від станції "Глибочицька" до станції "Райдужна". Це 6 станцій, з них три станції практично побудовані в основних конструкціях. Далі будемо будувати станцію на лівому березі - "Райдужна" і 2 станції на правому березі з двома перехідними вузлами - в районі станції метро "Лук’янівська" і "Тараса Шевченка", - розповів Густєлєв.

Він також запевнив, що приготування комунальників до зими на завершальному етапі. Цього року підприємства комунальної корпорації "Київавтодор" підготують 586 одиниць спеціалізованої техніки для роботи взимку.