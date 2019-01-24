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У будівельній галузі за 2018 рік зафіксовано помірне зростання

Новини » Економіка    24.01.2019 - 11:19
У будівельній галузі за 2018 рік зафіксовано помірне зростання
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Порівняно 2017 роком зростання уповільнилося в шість разів

Обсяги будівництва в грудні 2018 року порівняно з груднем минулого року впали на 8,8%. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на дані Державної служби статистики України.

За даними статистичного відомства, у січні-грудні 2018 року порівняно із січнем-груднем 2017 року обсяги будівництва зросли на 4,4%.

У будівельній галузі за 2018 рік зафіксовано помірне зростання

www.ukrstat.gov.ua

Як зазначили в Держстаті, у січні-грудні 2018 року підприємства України виконали будівельні роботи на суму 136,3 млрд грн.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення становили 72,8%  від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти - 18,6% та 8,6% відповідно.

Як повідомляло РБК-Україна, обсяги промислового виробництва в грудні 2018 року порівняно з аналогічним місяцем минулого року скоротилися на 3,5%. За 2018 рік зростання промвиробництва склало 1,1%

За даними Держстату, у IV кварталі 2018 року індикатор ділової впевненості в промисловості підвищився в порівнянні з III кварталом на 0,2 в.п. і становить мінус 4,4%.

Промвиробництво в 2018 році показало мінімальне зростання Пасажирооборот в авіаційному транспорті за 2018 рік збільшився на чверть
Новини України строительствостатистикаДержавна служба статистики
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