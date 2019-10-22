Будівельна піраміда Микитася розвалюється

Фото: Максим Микитась (facebook.com/maxim.mikitas)

Максим Микитась відчайдушно намагається врятувати своє дітище "Укрбуд". Після часткового продажу активів він навіть вийшов зі складу акціонерів. Великий девелопер поступово перетворюється у Титанік для сотень тисяч інвесторів.

Відхід у тінь

В Києві і його передмістях, схоже, є новий Еліта центр. Десятки тисяч сімей, які внесли передоплату за квартири у ще не збудованих будинках із завмиранням серця стежать за перебігом подій навколо забудовника. У найближчі місяці стане зрозуміло: вони перетворяться в рантьє або залишаться інвесторами.

Проблеми для компанії почалися ще навесні. В середині травня НАБУ затримала главу "Укрбуд" Девелопмент Олега Майбороду. Разом із ним під варту потрапили екс-командувач Нацгвардії Юрій Аллеров і оцінниця Аліса Грищук. Антикорупційне бюро підозрює трьох фігурантів у заволодінні майном Нацгвардії на суму понад 81,6 млн грн. На початку жовтня підозру від НАБУ отримав і сам Микитась.

Більше 10 років тому Головне управління внутрішніх військ МВС України і компанія "Укрбуд Девелопмент" уклали договір про будівництво на території військової частини житлового комплексу "Аристократ". Згідно з первісним договором, девелопер повинен був передати Нацгвардії 50 квартир та 30 паркомісць у комплексі на вул. Коновальця у Києві.

У 2017 році нацгвардійці передумали і підписали додаткову угоду. Згідно з нею була проведена заміна об'єктів, які передавалися девелопером. Так, 50 квартир у центрі Києва з 30 паркомісцями перетворилися на 65 квартир без паркомісць на метро "Червоний Хутір" в іншому проекті "Укрбуд Девелопмент" – "Оберіг".

Тут-то підозрюваним і знадобився "правильний" оцінювач, який успішно впорався із завданням: вартість нерухомості на краю міста була підвищена, і занижена – в центрі. Як вважає НАБУ, в результаті підписання додаткових угод Нацгвардія отримала активи, вартість яких була майже на 82 млн грн менша.

Трохи пізніше Шевченківський райсуд Києва звільнив з-під варти Олега Майбороду і відпустив його під заставу. Апеляція Спеціалізованої антикорупційної прокуратури була відхилена і зараз касаційна скарга розглядається у Верховному суді.

Ще однією проблемою для Максима Микитася стала реконструкція Шулявського шляхопроводу. Нагадаємо, що конкурс виграв Північно-український будівельний альянс, яка належить Андрію Якусевичу. Він є колишнім позаштатним помічником Максима Микитася як нардепа. Сума тендеру становила 598,5 млн грн. Згідно з даними українських ЗМІ, 99,5% цієї суми вже виплачено з бюджету міста.

У фіналі конкурсу виявилися дві компанії. Обидві пов'язані з Максимом Микитасем. За інформацією АМКУ, IP-адреси, з яких компанії-фіналісти конкурсу подавали заявку на участь належать одному провайдеру і майже ідентичні. Ще один факт, який, на думку АМКУ вказує на зв'язок фіналістів - фірма "Спецбуд-плюс" надала переможцю 5 млн грн в якості безвідсоткового кредиту з терміном повернення до 2023 року.

Ще на початку травня Антимонопольний комітет України в рамках розслідування по реконструкції інституту та гімназії наклав штраф на обидві компанії у розмірі 150 млн грн. У відповідь в Північно-українському будівельному альянсі Максима Микитася пригрозили зупинкою реконструкції Шулявського шляхопроводу.

Через місяць АМКУ оштрафував обидві компанії вдруге і за цей псевдоконкурс. Розмір санкцій складе 112 млн грн. Підставою стало те, що обидві компанії розташовані за однією адресою, використовують однакову IP-адресу податкового звіту і для входу в Клієнт-Банк, банківські гарантії та листи, надані одним банком в один день і з послідовною реєстраційної нумерацією.

Вже у вересні реконструкцією шляхопроводу занепокоїлися в Київраді. Депутати направили в НАБУ звернення з проханням розслідувати корупційні тендери, які виграли структури Максима Микитася.

Як вдалося з'ясувати депутатам міськради, компанія використовує отримані з міського бюджету кошти не за призначенням. Тільки 10% від перерахованих 600 млн грн були спрямовані на реконструкцію шляхопроводу, частина коштів пішла на купівлю корпусів заводу Арсенал, а все інше розміщено на трирічному депозиті банку. На обличчя дії класичної будівельної піраміди, яка будує поточні об'єкти за рахунок коштів майбутніх проектів.

Депутати зазначають, що в серпні підрядник одержав додаткові 114 млн грн для ремонту розв'язки. Але це не супроводжувалося змінами в проект реконструкції, а сума практично еквівалентна штрафу Антимонопольного комітету. Тобто, місто допомогло Максиму Микитасю підтримати його будівельну піраміду ліквідністю.

Погана компанія

Треба сказати, що Максим Микитась шукає кошти для утримання на плаву своєї будівельної піраміди. В кінці липня стало відомо про співпрацю "Укрбуд" і "Інтергал-Буд" по проекту будівництва житлового комплексу Sky Avenue комфорт-класу по вул. Народного ополчення в Києві.

В результаті так званого "партнерства" "Інтергал-Буд" взяв повне управління над проектом і почав продавати в ньому нерухомість, а "Укрбуд" оформляє тільки заявки на придбання.

Фактично весь проект був проданий. На момент продажу "Укрбуд" почав будівництво тільки одного будинку. Загальна ж площа нерухомості в комплексі становить близько 200 тис квадратів. Компанія Максима Микитася встигла продати лише деяку частину квартир. При цьому в "Інтергал-Буді" не виключили можливість купівлі інших проектів компанії "Укрбуд".

Ще більш цікава угода була укладена відразу після президентських виборів. Мова йде про зміну підписанта в іншій компанії Максима Микитася – Академ Клуб. Ним став помічник нардепа Тараса Козака, якого пов'язують з Віктором Медведчуком.

Як свідчать відкриті джерела, ця компанія орендує понад 40 га на березі річки Дніпро в Києві під забудову. У 2005 – 2006 роках Київрада передала компанії Академ-Клуб дві ділянки загальною площею 40,2 га для комплексної забудови з відселенням мешканців на території 11-го мікрорайону житлового масиву Позняки-Західні (Осокорки) у Дарницькому районі Києва.

Ще в грудні 2018 року до лондонської компанії Omnia Trading Ltd, яка була єдиним засновником Академ-Клуб, приєдналася компанія Lurrow Capital Limited. Вже в червні останню компанію замінили на Pilawer Limited, а в компанії Академ-Клуб з'явився виконавчий директор Ян Марченко, який став підписувати договори поряд з керівником Зохрою Нагієвою.

В подальшому 7 червня 2019 року, тобто вже після президентських виборів в Україні, замість Lurrow Capital Limited до складу засновників увійшла кіпрська компанія Pilawer Limited. Зараз кожна з офшорних компаній володіє половиною проекту.

Кінцевим бенефіціарним власником Omnia Trading Ltd є Вікторія Гречана. Вона ж - співзасновник корпорації "Укрбуд", яку очолює Олег Майборода. Останній також очолює вже згадуваний "Укрбуд Девелопмент", кінцевим бенефіціарним власником якого є Максим Микитась.

А Ян Марченко – це помічник Тараса Козака, одіозного соратника Віктора Медведчука. Сам Козак за останні кілька років став власником телеканалів NewsOne, 112 та ZIK.

Крім того, Ян Марченко був співвласником компаній Тамаваровудекспорт, Галицька аграрна компанія, МБК Агротехніка і Ландрас-Агро. Але в 2017 році замість Яна Марченко співвласником цих компаній стала Оксана Марченко, дружина Віктора Медведчука. Співзасновником цих фірм також, є, Богдан Козак - брат нардепа Тараса Козака і бізнес-партнер Сергія Медведчука.

Як бачимо, Микитась Максим не був особливо перебірливим у пошуку підтримки для своєї будівельної піраміди, яка сильно накренилася останнім часом. В даний момент роботи заморожені не тільки на Шулявському шляхопроводі, але і в інших проектах - Урбан Парк, Арт Хаус, Хаус Твін.

Як вважають українські журналісти, монстрові "Укрбуду" є гідна заміна в складі групи Приват. Серед них СК Роял Хаус, Рубікон-моноліт, Аеробуд. Перша - вже почала отримувати будівельні підряди в столиці. Дві інші поки зосереджені на базовій та прилеглих областях.