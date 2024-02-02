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Для сдерживания Китая и КНДР. США сконцентрировали в Тихом океане сразу три авианосца

Пятница 02 февраля 2024 01:51
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Для сдерживания Китая и КНДР. США сконцентрировали в Тихом океане сразу три авианосца Фото: США сконцентрировали в Тихом океане три авианосца впервые за два года (usni.org)
Автор: Константин Широкун

Военно-морские силы США сконцентрировали в западной части Тихого океана три из одинадцати своих авианосцев. Корабли USS Carl Vinson, USS Theodore Roosevelt и USS Ronald Reagan размещены в регионе с целью сдерживания Китая и Северной Кореи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nikkei.

Отмечается, что три авианосца США находятся в этом регионе впервые за два года.

"Мы находимся здесь прямо сейчас, чтобы укрепить отношения с нашими союзниками и партнерами и дать понять, что мы можем отреагировать на любой кризис или непредвиденную ситуацию, которая происходит в западной части Тихого океана", - заявил контр-адмирал Кристофер Александер, который командует USS Theodore Roosevelt.

По словам экспертов, ВМС США разместили авианосцы в этом регионе, поскольку видят в Китае и Северной Корее растущую угрозу.

Ранее США разместили авианосцы на Ближнем Востоке и в восточном Средиземноморье. Авианосцы США также находятся в Аденском заливе, в Красном море, а также в районе Баб-эль-Мандебского пролива между Красным морем и Аденским заливом.

Активность авианосцев США и союзников

После нападения ХАМАС на Израиль США направили свою авианосную группу в восточную часть Средиземного моря. Позже стало известно, что туда же направился авианосец "Дуайт Эйзенхауэр". Также сообщалось, что Британия отправила два авианосца в Средиземноморье для поддержки Израиля.

Кроме того, американский атомный авианосец USS Ronald Reagan прибыл в южнокорейский портовый город Пусан с целью продемонстрировать свою поддержку Южной Корее в ответ на продолжающиеся ракетные угрозы со стороны КНДР. Атомный авианосец прибыл в то время, когда США, Южная Корея и Япония проводят совместные учения в международных водах к юго-востоку от южнокорейского острова Чеджудо.

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