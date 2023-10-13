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На фоне угроз КНДР: в Южную Корею прибыл атомный авианосец США

Пятница 13 октября 2023 02:08
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На фоне угроз КНДР: в Южную Корею прибыл атомный авианосец США Фото: в Южную Корею прибыл атомный авианосец США (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Американский атомный авианосец USS Ronald Reagan прибыл в южнокорейский портовый город Пусан с целью продемонстрировать свою поддержку Южной Корее в ответ на продолжающиеся ракетные угрозы со стороны КНДР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.

Атомный авианосец прибыл в то время, когда США, Южная Корея и Япония проводят совместные учения в международных водах к юго-востоку от южнокорейского острова Чеджудо.

Ранее на этой неделе министерство обороны Южной Кореи заявило, что пятидневный визит авианосца и его ударной группы является частью соглашения, заключенного между Сеулом и Вашингтоном в апреле.

Последний раз авианосец посещал Южную Корею в сентябре 2022 года, это был первый заход в порт за пять лет.

Активность авианосцев США и союзников

После нападения ХАМАС на Израиль стало известно, что США направляют свою авианосную группу в восточную часть Средиземного моря. Также, по словам неназванного американского чиновника, Соединенные Штаты перебросят в Средиземноморский регион более 20 самолетов, говорится об истребителях F-35 и F-15.

Позже стало известно, что туда же направится авианосец "Дуайт Эйзенхауэр" – он прибудет ориентировочно через две недели и, возможно, заменит предыдущий корабль. Не исключается, что в регионе останутся оба авианосца.

Также сообщалось, что Британия планирует отправить два авианосца в Средиземноморье для поддержки Израиля.

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