ua en ru
Ср, 01 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Стрелять нечем, воевать нечем". Оккупант жалуется на недостаток боеприпасов (перехват)

Россия, Среда 01 ноября 2023 22:27
UA EN RU
"Стрелять нечем, воевать нечем". Оккупант жалуется на недостаток боеприпасов (перехват) Фото: военный РФ жалуется на нехватку боеприпасов (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российский военный во время разговора со знакомым пожаловался на большие потери и значительную нехватку боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват, которое обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

Военный РФ рассказал, что в его бригаде постоянно меняются люди, а из-за недостатка снарядов и оружия большое количество попадает в госпитали.

"У нас снарядов не хватает, того не хватает, стрелять нечем", - сказал он во время разговора.

Он также заявил, что большие потери также среди бойцов ЧВК "Вагнера". В связи с чем на передовую начали направлять заключенных.

Потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине за минувшие сутки составили 680 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 301 490 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 28 БПЛА и 30 ББМ.

Напомним, через неделю, с 16 по 22 октября, ВСУ ликвидировали 6060 российских солдат. Также ВСУ удалось уничтожить три самолета, 8 вертолетов и 70 БПЛА.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война России против Украины
NEWS
Залужный выступил за расширение мобилизации в Украине
Залужный выступил за расширение мобилизации в Украине
DAILY
Авдеевка любой ценой? Зачем россиянам этот город и что происходит в Херсонской области
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Авдеевка любой ценой? Зачем россиянам этот город и что происходит в Херсонской области