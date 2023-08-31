Стрельба в Днепре. Кто был за рулем и был ли погибший пьяным: разъяснение ГБР

Государственное бюро расследований пока не может подтвердить, что в крови мужчины, погибшего в результате стрельбы с участием патрульных в Днепре, обнаружили алкоголь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советницу по коммуникации ГБР Татьяну Сапьян в эфире телемарафона.

Кто был за рулем?

По ее словам, следствие пока не может сказать, кто именно был за рулем автомобиля и когда и как это произошло. А ведь нужно проанализировать абсолютно все видео. Они были изъяты из камер "Безопасный город" (относящихся к дорогам или возле домов), боди-камер и всех смартфонов, причастных к этой трагедии.

"Есть видеоматериалы, где зафиксированы нарушения ПДД этим автомобилем. На них зафиксирован стоп-кадром, что именно мужчина находился за рулем. С другой стороны, есть видео с телефонов детей, где якобы на месте водителя находится непосредственно женщина. Я не могу вам сейчас сказать, кто был за рулем", - сказала Сапьян.

При этом советница предположила, что женщина, вероятно, будет проходить свидетелем и участником этих событий. Ее допросят в рамках уголовного производства.

"Но по поводу нарушений законодательства уголовного, производства возможного в отношении нее или, например, подозрения - этим занимается Национальная полиция. Потому что в компетентности и подследственности ГБР именно правоохранительные структуры. А гражданские - это уже работа Нацпола", - добавила она.

Сафьян отметила, что следствие не может быть голословным. Необходимо провести ряд экспертиз. Речь идет о судебно-медицинской, а также экспертизе оружия. Кроме того, следует опросить и допросить всех возможных свидетелей. Это нужно для того, чтобы собрать показания и сделать такую реконструкцию на бумаге и установить, почему они привели именно к таким последствиям.

После того, как будет завершено досудебное расследование, этот обвинительный акт попадет в суд. А суд уже будет определять какое наказание будет ожидать виновников.

Был ли погибший пьяным?

"Когда ГБР сообщало об этой ситуации, которое будет заниматься расследованием, мы указывали, что есть подозрение, что убитый гражданин был в состоянии алкогольного опьянения, когда случился инцидент с полицейскими. Но пока я не могу подтвердить, что эти результаты, обнародованные в интернете, достоверны", - сказала она.

Советница отметила, что результаты еще не готовы. Она добавила, что как только они будут готовы и действительно будет подтверждение о количестве алкоголя в крови – ГБР сразу об этом сообщит.

Стрельба в Днепре

29 августа в Днепре произошла стрельба с участием патрульного, в результате чего погиб мужчина.

Согласно предварительным данным, полиция пыталась остановить элитный автомобиль после того, как было зафиксировано нарушение правил дорожного движения. После остановки один из пассажиров вел себя агрессивно и имел признаки алкогольного опьянения.

Конфликт перерос в драку во время которой полицейский выстрелил в спину мужчину из табельного оружия. Последний скончался на месте. Патрульного задержали после инцидента.

Позже появилось видео с нагрудной камеры полицейского.

Добавим, что вчера РБК-Украина со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что в крови погибшего обнаружили алкоголь на уровне 2,48 промилле. В моче - на уровне 2,78 промилле. Это примерно одна выпитая бутылка водки.

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