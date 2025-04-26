"Стреляешь по FPV-дрону - становишься целью". ГПСУ показали, как работают ударные экипажи

Подразделение операторов FPV-дронов бригады ГПСУ "Гарт" выполняет боевые задачи на Волчанском направлении. Бойцы имеют различные миссии при любой погоде и в любое время суток.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
Как рассказали в ГПСУ, в бригаде работают 2 экипажа подразделения "Скорпион": дневной и ночной. Они делают все: от подготовки дронов к вылету и до поражения вражеских целей.
Операторы поделились историями об особенностях своих "рейсов", трудностях, которые могут подстерегать дроны во время заданий, и о том, как они обнаруживают врага.
"Это FPV-дрон с диагональю 7 дюймов. Только одна камера на таком дроне стоит около 30 тысяч гривен. Но эта "птичка" способна увидеть врага даже в полной темноте или в вечерних сумерках", - отметил пограничник с позывным "Малый".
Бывший артиллерист с позывным "Сутик" рассказал, что дронари в их подразделении постоянно совершенствуют навыки. По его словам, он сам начинал с "Мавика", потом увлекся FPV-дронами, прошел два курса обучения и до сих пор постоянно тренируется.
"Интереснее заходить в укрытие, работать с микроконтролем", - делится "Сутик".
В то же время пограничники показали работу пограничника с позывным "Джек", который ночью вылетает на позиции врага дроном с тепловизионной камерой.
"Камера видит все, что излучает тепло, четко подсвечивая пехоту и технику. Иногда издалека можно спутать врага с кабанами или другими животными, которых также видно в тепловизоре. Поэтому часто приходится подлетать ближе для точного распознавания", - говорит "Джек".
Другой оператор БПЛА, с позывным "Крамаха", рассказал, что работает дневным дроном. Он хорошо знает этот район, основные тропы и укрытия противника, поэтому внимательно ищет цели.
"Бывает, что враг начинает стрелять в наши дроны, как только слышит звук. Такие стрелки сразу становятся нашими приоритетными целями", - подчеркнул "Крамаха".
Заметим, ранее мы уже писали, что дроны на Волчанском направлении стали не только боевыми помощниками, но и "почтальонами" для наших бойцов.
Так, благодаря бомберам "Вампир", военнослужащие получают необходимые вещи и письма от родных.
Подробнее о том, как работает "служба доставки" под Волчанском, можно узнать в материале РБК-Украина.
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