Стріхарський: в Україні зайнялися розробкою законопроекту щодо реформи сфери поховання

"Предметом обсуждения на заседании рабочей группы были вопросы, касающиеся внесения соответствующих изменений в действующее законодательство в данной сфере, в частности по демонополизации рынка ритуальных услуг, урегулирования вопросов касающихся проектной документации, землеотвода, землепользования и благоустройства мест захоронений, введения публичных реестров, в частности единого реестра поставщиков ритуальных услуг и единого реестра захоронений, сертификации похоронного дела и внедрения в Украине европейского опыта реформирования сферы захоронения", - рассказал нардеп.

По словам Стрихарского, обсуждения прошли очень плодотворно с привлечением широкого круга специалистов и экспертов в сфере захоронения.

"Было решено принять к сведению все выступления и предложения в ходе дискуссии и продолжить дальнейшую работу по совершенствованию законопроекта для вынесения его на обсуждение в Комитет и далее на первое чтение в зал заседаний Верховной рады", - добавил он.