Стріхарський: слово "незалежність" набуло для кожного громадянина України особливого значення

"У світі є одна країна, де для тебе сонце світить яскравіше, де все серцю миліше, де тобі дихається так легко та так вільно. Ти знаєш, що тут завжди тобі допоможуть і ніхто не полишить в біді. Це твоя земля, твоя Батьківщина - Твоя Україна. Зовсім не має значення, де ти народився: у Києві чи Одесі, у Львові чи Луганську, Вінниці чи Севастополі, ти на своїй землі - це все Україна, тут твій дім, твої рідні та близькі. Ми всі одна велика родина, всі єдині, бо ми українці", - написав Андрій Стріхарський.

На його думку, сьогодні слово “незалежність” набуло для кожного громадянина України особливого значення.

"Дуже скоро ми досягнемо нашої мети, бо кожен з нас знає - що в Україні найвища цінність - це життя людини, а найбільша гордість - це єдність нашого народу, лише українці можуть за лічені секунди обʼєднатися в один незламний механізм та стояти один за одного до нашої перемоги", - переконаний політик.

Він також зазначив, що пишається тим, що українець. "Впевнений, що кожен з Вас має в грудях теж саме відчуття гордості за своє походження та за свою країну! Ми відстоїмо нашу незалежність як вже робили багато разів до цього. Ми відбудуємо нашу країну та дамо нашим дітям впевненість у майбутньому", - підсумував Стріхарський.