Стрихарский рассказал о главных проголосованных Радой проектах, поданных на подпись президенту

В частности, депутаты признали Чеченскую Республику Ичкерию временно оккупированной Российской Федерацией и осудили геноцид чеченского народа.

Целью проголосованного постановления является привлечение международного сообщества к системной политике угнетения малых народов кремлевским режимом.

Кроме того, депутаты поддержали поданный президентом проект закона о присоединении Украины к Конвенции об экстрадиции.

"Это позволит Украине стать государством-участником Конвенции об экстрадиции, создаст правовые основания для сотрудничества с компетентными органами Государств-участников по выдаче с целью привлечения к уголовной ответственности или исполнения приговора лиц, пытающихся уклониться от ответственности", - объясняет политик.

Также важные изменения были внесены проектом, предусматривающим создание Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии в составе специального фонда Государственного бюджета Украины с целью ликвидации последствий, вызванных Россией, и определения источников финансового обеспечения такого фонда.

Стоимость фонда планируется осуществить строительство общественных зданий, защитных сооружений гражданской защиты; реконструкцию, капитальный ремонт объектов критической инфраструктуры, связанных с предоставлением услуг водоснабжения, водоотвода, теплоснабжения; реконструкцию, капитальный ремонт зданий для обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц и лиц, потерявших его в результате военных действий, вызванных вооруженной агрессией РФ и др.

"В целях устранения гуманитарных кризисов, возвращения людей в Украину и на места постоянного проживания (неоккупированные территории) и обеспечения их базовыми условиями 2 жизнедеятельности необходимо провести текущий и капитальный ремонт на объектах, где это возможно", - пояснил Стрихарский.