Стріхарський: реконструкція стадіону "Колос" сприятиме розвитку спортивних досягнень Черкаської області

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Андрій Стріхарський відвідав Городищенський стадіон фізкультурно-оздоровчого спортивного клубу "Колос", на якому буде проведено капітальний ремонт спортивних майданчиків та легкоатлетичних доріжок.

Про це нардеп повідомив у Facebook за підсумками робочої поїздки в Черкаську область.

За словами політика, при районному ФОСК "Колос" працюють секції дзюдо, фітнесу та футболу, а на базі цього спортивного клубу щодня проводять заняття з фізичного виховання близько 500 учнів Городищенської ЗОШ І-ІІІ ст. №3, Городищенського економічного ліцею та Городищенського коледжу УНУС.

Протягом останніх років Районний ФОСК "Колос" став місцем проведення обласного фіналу Всеукраїнської спартакіади серед районних, міських, селищних, сільських рад та фінальних змагань "Найспортивніше село Черкащини".

"Застаріле гумове покриття бігових доріжок, секторів стадіону для метання диска, стрибків знаходиться в аварійному стані становить небезпеку для подальших занять, робить неможливим подальший розвиток у спортивних досягненнях вихованців та проведення змагань. Саме тому постала гостра потреба в проведенні капітального ремонту спортивних майданчиків та легкоатлетичних бігових доріжок", - підкреслив Андрій Стріхарський.

Під час робочої поїздки на мій 196 виборчий округ, що на Черкащині, відвідав разом із Городищенським міським головою... Posted by Андрій Стріхарський on Tuesday, May 11, 2021

Депутат нагадав, що звертався до міністра фінансів України та голови бюджетного комітету парламенту з проханням включити низку важливих об’єктів його округу для фінансування в цьому році шляхом субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток Черкащини.

"Серед цих об’єктів і Городищенський стадіон ФОСК "Колос", де вкрай необхідно провести капітальний ремонт спортивних майданчиків та легкоатлетичних доріжок. На ці потреби передбачено 3672,692 тис. грн", - сказав Стріхарський.

Він також повідомив, що відповідно до плану реконструкції стадіону, в травні планується заміна покриттів легкоатлетичних доріжок, секторів для стрибків в довжину, висоту, сектору для метання ядра і диску. Потім буде проведено капітальний ремонт з розширенням багатофункціонального спортивного майданчика і ремонт існуючої сітчастої огорожі навколо стадіону.

"Після проведення капітального ремонту бігових доріжок нове покриття буде біостійким, водонепроникним, а також стійким до ультрафіолетового випромінювання та шипів спортивного взуття. Також ми очікуємо збільшення кількості осіб, які займаються легкою атлетикою, оздоровчим бігом, руховою активністю, що значно покращить рівень загального здоров’я місцевих жителів. Продовжую працювати на благо мого виборчого округу і піклуватися, щоб діти мали можливість навчатися та розвиватися в гарних умовах", - заявив Стріхарський.