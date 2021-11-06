Стріхарський розповів про підготовку спортсменів до Чемпіонату світу з боксу-2021 AIBA

Народний депутат, віце-президент Федерації боксу України Андрій Стріхарський розповів про підготовку українських спортсменів до Чемпіонату світу з боксу-2021 (AIBA).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Андрія Стріхарського у Facebook .

"Чемпіонат поклав початок новій епосі в історії боксу: у змаганнях беруть участь 510 боксерів із 88 країн світу у 13 нових вагових категоріях", - написав Андрій Стріхарський.

За його словами, Федерація боксу України зробила усе можливе для гідного представлення України на міжнародній арені. Зокрема, після впровадження реформи оновлених вагових категорій ФБУ почала професійну підготовку наших спортсменів до змагань.

"Незабаром на Stark Arena з‘явиться наш 19-річний український боксер Юрій Захарєєв. Він є дебютантом дорослого чемпіонату світу. Його суперником буде 28-річний представник RFB (Федерації боксу Росії) Вадим Мусаєв. Федерація боксу України бажає Юрію Захарєєву блискавичної перемоги у фіналі чемпіонату світу! Вболіваємо за український бокс разом!" - додав Стріхарський.