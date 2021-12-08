Стріхарський розповів як змінилась Черкаська область завдяки програмі "Велике будівництво"

Цього року в Черкаській області відремонтована значна кількість доріг, що сполучають між собою населені пункти. Окрім доріг, було відновлено та відкрито амбулаторії, реконструйовано спортивні об’єкти, школи та дитячі садочки.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів голова підкомітету з питань захисту інвестицій в об'єкти будівництва Андрій Стріхарський.

"Тепер ними комфортно користуватися. Значна кількість інфраструктурних об’єктів ще в процесі будівництва", - каже нардеп.

За його словами, у 2022 році продовжуватиметься розбудова інфраструктури Черкаської області.

"Зокрема, вже цього літа за моєї ініціативи почалося відновлення спортивного майданчика в місті Городище, який роками був в занедбаному стані. З державного бюджету було виділено більш ніж 3,5 млн грн", - каже Стріхарський.

Він додав, що на даний час вже проведені усі необхідні роботи з реконструкції та апгрейду: