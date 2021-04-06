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Стріхарський: працюємо над розвитком галузі бджільництва в Україні 

Новость на русском → Київ, Вівторок 06 квітня 2021 15:01
Стріхарський: працюємо над розвитком галузі бджільництва в Україні  Фото: Андрій Стріхарський став співавтором законопроекту про розвиток бджільництва (facebook.com / strikharskyi)
Автор: РБК-Україна

Україна є одним із провідних виробників та експортерів меду не тільки на європейському континенті, але й у всьому світі. Лише минулого року було експортовано рекордний обсяг меду - понад 81 тис. тонн.

Про це розповів народний депутат України від "Слуги народу" Андрій Стріхарський, який разом із колегами по парламенту став співавтором законопроекту "Про розвиток бджільництва та захист бджіл" (№5274-1).

"Розвиток бджільництва в нашій державі дає можливість селянам відкривати малий та середній бізнес. Так, близько 400 тисяч пасічників займаються виробництвом меду в Україні", - сказав Андрій Стріхарський.

За словами політика, експерти галузі вважають, що діючий ЗУ "Про бджільництво", який регулює відносини у сфері бджільництва, потребує доопрацювання та оновлення задля створення належних законодавчих умов направлених на розвиток галузі бджільництва та захисту бджіл.

"Саме тому разом із колегами підготували та зареєстрували проект закону України, який сприятиме розвитку бджільництва в Україні. Документом передбачено створення належних законодавчих умов для забезпечення розведення, використання та охорони бджіл, виробництва, заготівлі, переробки та реалізації продуктів бджільництва, ефективного використання бджіл для запилення ентомофільних рослин, створення умов для підвищення продуктивності бджіл і сільськогосподарських культур, використання бджіл та продуктів бджільництва у профілактиці та лікуванні захворювань людини, забезпечення гарантій дотримання прав та захисту інтересів фізичних і юридичних осіб, які займаються бджільництвом", - додав Стріхарський.

Депутат переконаний, що ухвалення цього законопроекту матиме позитивний вплив на розвиток галузі бджільництва, сприятиме охороні та захисту бджіл, збільшенню виробництва продуктів бджільництва, використання бджіл та продуктів бджільництва у профілактиці та лікуванні захворювань людини, захистить права виробників меду.

Нагадаємо, раніше Андрій Стріхарський наголошував на необхідності удосконалити правове регулювання інституту старост.

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