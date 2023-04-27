ua ru
Чт, 27 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Стрихарский передал Млиевской общине электрокардиограф и лекарства для пациентов медучреждения

Новина українською →
Четверг 27 апреля 2023 12:45
Стрихарский передал Млиевской общине электрокардиограф и лекарства для пациентов медучреждения Фото: Андрей Стрихарский (facebook.com/strikharskiy)
Автор: Александр Мороз

Народный депутат Андрей Стрихарский посетил Млиевскую объединенную территориальную общину и передал врачам современный электрокардиограф и партию медикаментов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Стрихарского в Facebook .

По его словам, на территории общины проживает более 7 тысяч граждан, многие из них пожилые люди. Электрокардиограф - необходимое оборудование для проведения исследований сердечно-сосудистой системы на самом высоком уровне.

Также в Млиевскую амбулаторию общей практики-семейной медицины №1 были переданы медицинские матрасы для лежачих больных, пледы, антисептические и жаропонижающие средства, обезболивающие препараты, витаминные комплексы, лекарства против артериального давления и многие другие медикаменты.

На происшествии присутствовали представители местных властей, врачи и жители общины. Стрихарский пообщался с людьми, рассказал о последних законодательных инициативах, ситуации на фронте, победном настроении и оптимизме депутатского корпуса.

Также он определил дальнейшие шаги по помощи своему округу в Черкасской области и всем входящим в него общинам.

"Мощь и благополучие нашей страны начинается с общин. Именно здесь настоящая жизнь людей, результат работы власти, непобедимая сила и огромный потенциал развития для нашей страны. Вся страна борется, наши воины решают ее судьбу на фронте, и они должны быть уверены, что наши общины - надежный тыл. Надо, чтобы здесь все было хорошо", - заявил нардеп.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua .

Читайте РБК-Украина в Google News
Андрей Стрихарский
NEWS
"Мы добьем этот вопрос": Резников о поставках западных самолетов
"Мы добьем этот вопрос": Резников о поставках западных самолетов
DAILY
Алексей Резников: Когда придет время разговоров о мире, диктовать будет Украина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Алексей Резников: Когда придет время разговоров о мире, диктовать будет Украина