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Стріхарський передав чергову гуманітарну допомогу Черкаській області

Фото: Андрій Стріхарський передав чергову гуманітарну допомогу Черкаській області (facebook.com / strikharskyi)
Автор: Олександр Мороз

Народний депутат Андрій Стріхарський передав чергову гуманітарну допомогу лікарням у Черкаській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Стріхарського у Facebook.

Нардеп зазначив, що передав медичні засоби та ліки на півмільйона гривень в КНП "Шполянська лікарня" та амбулаторію Матусівської громади.

"Медичні заклади мають працювати в будь-яких умовах. Тому продовжуємо працювати та готові до будь-якого розвитку подій", - написав Стріхарський.

Також під час робочої зустрічі з міським головою та депутатами Корсунь-Шевченківського, Стріхарський наголосив на необхідності взаємодії усіх гілок влади.

"З'ясував поточні потреби військовослужбовців та внутрішньо переміщених осіб. Також підняв важливе питання екологічного стану річки Рось, яка наразі є головною локальною водною артерією. Розпочали конструктивний діалог та сподіваємось на активні кроки у вирішенні усіх порушених питань", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше Андрій Стріхарський передав лікарням у Черкаській області медикаментів на майже мільйон отримали 4 медичні заклади.

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Черкасская областьАндрій Стріхарський