Стріхарський передав чергову гуманітарну допомогу Черкаській області

Нардеп зазначив, що передав медичні засоби та ліки на півмільйона гривень в КНП "Шполянська лікарня" та амбулаторію Матусівської громади.

"Медичні заклади мають працювати в будь-яких умовах. Тому продовжуємо працювати та готові до будь-якого розвитку подій", - написав Стріхарський.

Також під час робочої зустрічі з міським головою та депутатами Корсунь-Шевченківського, Стріхарський наголосив на необхідності взаємодії усіх гілок влади.

"З'ясував поточні потреби військовослужбовців та внутрішньо переміщених осіб. Також підняв важливе питання екологічного стану річки Рось, яка наразі є головною локальною водною артерією. Розпочали конструктивний діалог та сподіваємось на активні кроки у вирішенні усіх порушених питань", - резюмував він.