RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Стріхарський про бій Усик-Джошуа: у українського боксера є всі шанси перемогти

Автор: Наталія Гурковська

Не зважаючи на те, що Ентоні Джошуа прийматиме Олександра Усика вдома, у українського боксера є всі шанси перемогти.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю народного депутата, віце-президента ФБУ Андрія Стріхарського.

"Відразу скажу: цей бій буде особливим. Не лише через статус суперника - хоча Ентоні й справді буде, напевно, найбільш актуальним і титулованим серед суперників Олександра серед важковаговиків на професіональній арені. Джошуа - суперник із напрочуд незручною антропометрією: і вищий, і з суттєвою перевагою за розмахом рук. Із показником у 208 см розмаху та 199 см він буде мати суттєву перевагу - давно таких суперників не було в Олександра, з часів, можливо, американця Майкла Хантера (та й то він був меншим – 202, 188). І це дуже суттєва обставина, яка зумовить особливу тактику ведення бою", - розповідає він.

За словами Стріхарського, не варто забувати про те, що Усик буде битися не вдома.

"Це не можна скидати з рахунку, тим більше організатори оголосили влітку про можливих 60 тис. глядачів. У наші коронавірусні часи це неймовірна цифра та вражаюча підтримка. Але відразу висловлю непопулярну думку: для Джошуа вийти на ринг саме вдома набагато важливіше. У Великобританії Усик уже не раз боксував, у тому числі - проти господарів. Хлопець він міцний, стійкий духом. Я не думаю, що місцеві трибуни здатні його зламати - хіба що навпаки завести", - прогнозує віце-президент ФБУ.

На користь Усика, на думку Стріхарського, грає той факт, що він - досвідчений боксер, за плечима якого бої найвищого рівня, але і не тільки це.

"Вважаю, що перед поєдинком ми отримали ключову звістку. Що Анатолій Ломаченко буде в кутку українського боксера. Це виняткової ваги нюанс. "Папаченко" з Усиком пройшов величезний шлях, він чудово знає Олександра та під час бою буде тим мозковим центром, який допоможе Усику показати не 100, а 101 відсоток своїх умінь і можливостей саме тоді, коли це треба", - впевнений він.

Нагадаємо, 25 вересня в Лондоні відбудеться один з головних боксерських боїв у 2021 році в світі - Усик-Джошуа. Так, Ентоні Джошуа виставив на кон чемпіонські пояси WBA (Супер), IBF, WBO та IBO.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр УсикЕнтоні Джошуа