Скачек смертей "зэков". РосСМИ обнаружили массовые захоронения "вагнеровцев"

Издание проанализировало некрологи, согласно которым большинство заключенных погибли в районе Бахмута. Всего установлены имена 2092 российских заключенных, которые погибли в войне против Украины.

Кроме того, журналисты нашли четыре места массовых захоронений людей, воевавших в составе ЧВК "Вагнера": под Луганском (37 могил), в поселке Фряново Московской области (22 могилы), в станице Бакинская Краснодарского края (422 могилы) и близ города Березовский (67 могил). Последнее захоронение новое.

"Захоронение в станице Бакинской растет самыми быстрыми темпами. С декабря число могил там увеличилось в девять раз (с 47 до 422)", - отмечает издание.

На первых трех кладбищах хоронили в основном бывших заключенных. О том, что там захоронены именно наемники, свидетельствуют черно-красно-желтые венки с изображением эмблемы ЧВК "Вагнера" на могилах, а также венки в цветах флага России с двуглавым орлом.

Представители одной из ритуальных служб рассказали, что в ЧВК после гибели солдата три дня ищут родственников, если не находят - увозят туда, где дали место в России.

Всего росСМИ почти за 13 месяцев полномасштабной войны установили имена 17 375 погибших российских военных. Большинство из них выходцы из национальных республик.